Нагадування для мешканців Тернополя, де розміщена “Інтерактивна карта захисних споруд”.

Наразі на території громади є 92 захисні споруди, з них 55 сховищ та 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

Зокрема:

– у комунальній власності міста знаходиться 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів;

– в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів;

– у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів;

– в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.

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Як користуватися створеною інтерактивною картою?

– користувачу необхідно перейти за посиланням у розділі «Е-сервіси» на сайті міської ради Тернополя;

– на інформаційній панелі, що відкриється, можна побачити усі захисні споруди, які мають спеціальні позначення відповідно до свого призначення;

– натиснувши на значок можна побачити адресу розміщення укриття, тип захисної споруди та кількість осіб, які можуть там перебувати.

Звертаємо увагу! У випадку оголошення евакуації тернополяни також зможуть знайти прихисток у храмах міста.

Серед них: