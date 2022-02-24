Нагадування для мешканців Тернополя, де розміщена “Інтерактивна карта захисних споруд”.
Наразі на території громади є 92 захисні споруди, з них 55 сховищ та 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.
Зокрема:
– у комунальній власності міста знаходиться 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів;
– в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів;
– у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів;
– в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.
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Як користуватися створеною інтерактивною картою?
– користувачу необхідно перейти за посиланням у розділі «Е-сервіси» на сайті міської ради Тернополя;
– на інформаційній панелі, що відкриється, можна побачити усі захисні споруди, які мають спеціальні позначення відповідно до свого призначення;
– натиснувши на значок можна побачити адресу розміщення укриття, тип захисної споруди та кількість осіб, які можуть там перебувати.
Звертаємо увагу! У випадку оголошення евакуації тернополяни також зможуть знайти прихисток у храмах міста.
Серед них:
- церква Св. Священномученика Йосафата – вул. Лучаківського,5;
- церква Св. Василія Великого – вул. Новий Світ,14;
- церква Св. Софії Премудрості Божої – вул. Кривоноса, 2-А;
- церква Перенесення мощей Св. Миколая – вул. Карпенка- Миру;
- церква Св. Архистратига Михаїла – вул. 15 Квітня, 1-А;
- церква Св. Апостола і Євангелиста Івана Богослова – просп. Злуки, 14;
- церква Всіх Святих Українського Народу – вул. 15 Квітня, 43-А;
- церква Успіння Пресвятої Богородиці – вул. Острозького, 14;
- церква Матері Божої Неустанної Помочі – б-р Данила Галицького, 1-Б.