Захворюваність на ГРВІ та грип в області удвічі перевищує епідпоріг

Протягом тижня на грип і ГРВІ на Тернопільщині захворіло понад шість тисяч жителів краю.

За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність удвічі перевищує епідемічний поріг та відповідає високому рівню інтенсивності.

Майже півтисячі жителів краю минулого тижня госпіталізували з грипом і ГРВІ. Регіон зараз переживає сезону епідемію, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ситуація ускладнена підвищеним рівнем захворюваності на COVID-19.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 602,5 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 6239 осіб, що в 2,1 рази перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 3-х адміністративних територіях області: Гусятинський, Теребовлянський, Тернопільський райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 10-ти адмінтериторіях: Бережанський, Борщівський, Заліщицький, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський, Шумський райони, м. Тернопіль – вище середнього, на 3-х: Бучацький, Зборівський, Козівський райони – вище високого”.

Минулого тижня число хворих зросло майже на 10%. Близько третини із захворілих — діти шкільного віку.