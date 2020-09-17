У Тернопільській області упродовж останніх 14 днів коронавірусною інфекцією заразилося більше людей, ніж в інших регіонах України.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров’я, передає 112.ua.

За даними відомства, захворюваність на коронавірус у Тернопільській області зафіксована на рівні 348,4 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищує допустиму норму (40 осіб на 100 тис. населення), яка уможливлює послаблення карантину, у 8,7 разів.

За даними РНБО, за увесь період пандемії в Тернопільській області коронавірусною інфекцією Covid-19 заразилися 10 004 особи (+380 протягом доби). З них 4 411 пацієнтів одужали (+161 протягом доби) і 121 особа померла (+7 протягом доби).

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