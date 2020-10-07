Десять днів поспіль на Тернопільщині знижується рівень захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Позитивні тенденції простежуються у Тернополі і по області.

Епідеміологи пояснюють зниження рівня захворюваності дотриманням карантинних вимог. Зокрема, що стосується заборон на масові заходи.

«Механізм передачі дуже добре реалізується у закритих приміщеннях, коли збирається багато людей, вони контактують один з одним. Оскільки тоді для вірусу з’являються дуже сприятливі умови. На жаль, у нас зростає показник летальності. Відбулася обласна комісія з ТЕБ та НС, там говорилося про можливе послаблення заходів в разі відповідності критеріям Кабінету міністрів. Карантинні заходи можуть послаблюватися. На наступному засіданні рішення буде прийнято з врахуванням тенденцій, які вималюються до кінця тижня. Все буде залежати від того, чи покращення ситуації набере певної стабільності. У разі стійкої тенденції до покращення ситуації будуть внесені пропозиції щодо послаблення певних заходів. Але у будь-якому випадку ми будемо керуватися постановою Кабінету Міністрів України», – каже Володимир Паничев.

Загалом по Україні показник захворюваності на коронавірус складає 136,2, на Тернопільщині він наразі удвічі вищий. Попри позитивні тенденції, епідемічна ситуація залишається напруженою.

Додамо, учора в області додалося 125 випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі – 143 особи. Також зареєстровано один летальний випадок – у Чортківському районі померла 80-річна жінка.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – чергова смерть від коронавірусу

Навіть втретє: на Тернопільщині виявляють повторні випадки зараження коронавірусом