166 нових випадків COVID-19 діагностували на Тернопільщині минулої доби. Загальне число лабораторно підтверджених випадків наближається до сорока тисяч. Наразі ж бореться з недугою близько двох тисяч жителів краю.

За інформацією обласного лабораторного центру, показник захворюваності на Тернопільщині загальнодержавний рівень перевищує на 10%. Втім, найбільше занепокоєння в лікарів викликає збільшення показника летальності.

«Ми спостерігаємо те, що кожного дня у нас реєструються летальні випадки. А це в основному випадки, зареєстровані в закладах охорони здоров’я. Це означає те, що люди були вдома, не зверталися за медичною допомогою, до лікарні потрапляли в більш важчому стані, коли вже медичну допомогу не завжди можна надати», – зазначила головна державна санітарна лікарка Оксана Чайчук.

Від початку пандемії на Тернопільщині коронавірус забрав 563 людини. Найбільше летальних випадків зареєстровано серед людей старшої вікової категорії.