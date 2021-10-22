Захворіли понад два десятки літніх людей: у геріатричному центрі на Тернопільщині – спалах COVID-19

У відділенні Лановецького терцентру зафіксували спалах COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Вірус виявили у 24 осіб: 14 підопічних та 10 працівників відділення.

Протягом 14 календарних днів відділення знаходитиметься на ізоляції. Наразі у закладі намагаються встановити коло осіб, які контактували з хворими на COVID-19.

«Ситуацію ускладнює те, що підопічними центру є переважно люди старшого віку. Цієї ситуації можна було б уникнути, якби працівники та підопічні відділення були вакцинованими. Та попри прохання лікарів жоден із захворілих не отримав щеплення. І це при тому, що підопічні центру належать до категорії ризику і мали бути вакцинованими у першу чергу. У результаті маємо спалах COVID-19 і медики роблять усе необхідне, щоб допомогти людям».

Додамо, загалом в області з коронавірусом бореться майже сім тисяч жителів краю. Число інфікованих цього тижня значно збільшилося. Софія Романська