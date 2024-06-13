На Львівщині судитимуть зловмисника, який намагався незаконно переправити через кордон військовозобов’язаного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. За скоєне обвинуваченому, 62-річному жителю Тернопільської області, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Як встановили правоохоронці, зловмисник облаштував під сидінням свого мікроавтобуса «Renault Master» схованку, в якій намагався переправити через державний кордон військовозобов’язаного громадянина України віком 26 років.

Під час спроби перетину кордону України з Республікою Польща схованку з чоловіком призовного віку виявили прикордонники.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Зловмисника викрили слідчі відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції спільно з військовослужбовцями 7 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури.