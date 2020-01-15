Чергову спробу передати заборонені речовини у виправу установу задокументували працівники Чортківського віддлу поліції. Згорток з невідомою сировиною надіслали одному із засуджених.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, що адресувалась одному з ув’язнених, було виявлено згорток із речовиною рослинного походження, зеленого кольору. Його заховали серед продуктів. Сировину, ззовні схожу на марихуану, поліцейські вилучили для проведення експертизи.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 307 ККУ.