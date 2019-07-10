Передати в слідчий ізолятор Чорткова наркотичний препарат намагалася жителька Тернополя.

Через пошту відправила передачу для сина. Проте заборонену речовину виявили працівники установи. Згорток із порошком білого кольору, ззовні схожим на амфетамін, жінка заховала в картоплю. Наркотичну речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу, повідомляють в ГУ НП.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.