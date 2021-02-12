Перша персональна виставка живопису та графіки молодої тернопільської художниці Христини Боднарук «Деталь» діє у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представлено 37 творів. Переважно це жіночі портрети, є також пейзажі та графіка.

Відкриття такої виставки, як зазначають у музеї – подія, варта уваги та захоплення.

Христина Боднарук пише олійні портрети у реалістичній манері, також її приваблює графіка. Особливо вражають великоформатні роботи художниці.

– Вони захоплюють точністю відтворення деталей та психологізмом, – говорить Ольга Ваврик, заступник директора Тернопільського обласного художнього музею. – Портрети, створені Христиною є впізнаваними, що свідчить про талант та сформований творчий почерк авторки, який спирається на академічну освіту та розуміння сучасного мистецтва. Художниця намагається не тільки вловити зовнішню схожість із натурою, а й передати внутрішній світ портретованих, їх почуття, думки. Особливим є графічний триптих «Шлях», виконаний пастеллю і тушшю. Експресивність, фрагментарна, ракурсна подача образу у великому форматі, передають внутрішню напругу портретованих чоловіків старшого віку. Контраст білого фону та чорноти туші і пастелі додає сили драматичному звучанню образів.

Представлені на виставці пейзажі – настроєві, виконані на пленерах. Досвід роботи на природі художниця перейняла від свого дідуся – відомого тернопільського художника – пейзажиста Віктора Макарова.

– Дідусь вчив мене малювати, ми разом ходили на пленери, багато часу проводили разом, – розповіла Христина Боднарук. – В дитинстві, як і всім дітям мені подобалися картинки, які відтворювали реальність, я не розуміла, що таке експресія, життя в роботі. Саме цьому він мене вчив, показав як правильно передати на полотні простір і світло. Щодо моєї творчості, то спочатку вирішила опанувати жіночий портрет, тепер хочу опанувати пейзаж, потім – графічний рисунок.

Художній майстерності Христина Боднарук навчалася не тільки у свого дідуся. Вона закінчила факультет образотворчого мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та магістратуру Львівської національної академії мистецтв, де вивчала монументальний живопис. З 2012 року брала участь у збірних виставках у Тернополі, Києві, Львові, Мадриді. Її картини є у приватних колекціях в Ірландії, Великій Британії, США, Новій Зеландії, Франції, Іспанії, Ісландії.

У Тернопільському обласному художньому музеї виставка Христини Боднарук діятиме до 3 березня. Ця виставка, за словами Ольги Ваврик, показує, що у мистецькому середовищі Тернополя з’явилася яскрава особистість, яка наполегливо торує свій шлях, розкриваючи творчу індивідуальність.

Фото зі сторінки Христини Боднарук у фейсбуці