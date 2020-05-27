17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району, яку підозрюють у вбивстві 24-річного студента з Конго, готується днями зустріти у СІЗО своє повноліття.

Кажуть, з іноземцем вона зустрічалася і, навіть, представила свого нареченого рідним, пишуть Тернополяни.

Втім, на зміну романтиці прийшли часті сварки. Останній конфлікт став фатальним для африканця. Що трапилося між ними тієї ночі достеменно невідомо, але Соломія нанесла потерпілому смертельні удари ножем по місцю його проживання та втекла з місця злочину.

Друзі хлопця вимагають справедливого покарання для українки.

— Вона прийшла до нього в 23-ій годині, а вбила о 3-ій ночі. Ми не знаємо, чому він спілкувався з такою як вона, — каже товариш загиблого Джордж.

У селі люди по-різному відгукуються про Соломію. Хтось каже, що вона була доброю дівчиною, гарно вчилася та вміла дивувати. Та от сусіди розповідають, що вона далеко не така, як про неї говорять. 4 роки тому, коли помер її батько, вона дуже змінилася – стала відлюдкуватою та агресивною і захопилася бойовими мистецтвами. Ба більше — стала цікавитися містичними ритуалами — біля старого будинку встановила хрест і часто біля нього щось бубоніла.

Детальніше — у сюжеті «Надзвичайних новин»:

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