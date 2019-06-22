Захоплення виборчих дільниць, перекриття дороги під час транспортування бюлетенів, замінування ДВК, підкуп виборців у день голосування та розлита речовина невідомого походження в кімнаті для голосування – ці та інші екстрені ситуації відпрацьовували силовики Тернопільщини в Теребовлі.

Тактико-спеціальні навчання відбулися з метою налагодження співпраці різних служб в надзвичайних умовах, а зокрема, під час виборчої кампанії. Головне завдання тренувань – повна координація підрозділів, повідомляють у поліції.

У відпрацюванні навчальних завдань взяли участь працівники Головного управління поліції та його територіальних підрозділів, спецпризначенці ТОРу та КОРДу, поліції особливого призначення, бійці роти “Тернопіль”, фахівців кінологічної і вибухотехнічної служб.

Відповідно до сценарію, поліцейські чергували на дільницях, перевіряли їх на наявність вибухонебезпечних предметів й патрулювали вулиці. Після того, як отримали інформацію про замінування, забезпечували евакуацію людей та обстежували заміновані об’єкти. Тренувалися вести переговори з обуреними мешканцями, які перекривали дорогу. Не минула силовиків і спецоперація із знешкодження диверсійної групи.

У змодельованих ситуаціях, наближених до реальних умов, правоохоронцям довелося використати максимальний «арсенал» спеціальних знань і професійних навичок, визначених чинним законодавством.

– На сьогоднішній день я побачив хорошу та тісну співпрацю між підрозділами як особливого призначення, так і райвідділів. Взаємодія була на високому рівні і ми побачили, що нам є до чого йти, – розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.

На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, кримінальна поліція, підрозділи Нацгвардіі та пожежники. З поставленими завданнями, кажуть організатори навчань, усі спецслужби впоралися.