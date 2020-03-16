Заперся в хаті я, відгородивсь від світу

З вікна лиш бачу, як з м’ячем надворі грають діти

Дурні дітиська й їхні мамці й татусі

Не відають, що під загрозою ми нині всі

Це вам не ОРЗ, яким нікого не злякати –

Мандрує світом той коронавірус клятий,

Отож, три тижні в мене – самоізоляція,

Миття рук милом щогодини – своєрідна вакцинація,

А потім – поза на тахті горизонтальна

І – телевізор з його світом віртуальним

Мине три тижні – через гіподинамію

Буде часткова м’язів атрофія

А на додачу – те, про що навряд чи мріяв:

Шикарна жирова печінки дистрофія,

І дискінезія шляхів усяких жовчних дасться чути,

Ага, ще б про задишку й аритмію не забути

Живіт уже звисатиме з штанів, обвиснуть щоки,

А, може, карантин собі зробити на пів року?

Тоді, мабуть, на гору сала я перетворюся,

Та від коронавірусу вже точно вбережуся.

Ігор Дуда