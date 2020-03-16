Заперся в хаті я, відгородивсь від світу
З вікна лиш бачу, як з м’ячем надворі грають діти
Дурні дітиська й їхні мамці й татусі
Не відають, що під загрозою ми нині всі
Це вам не ОРЗ, яким нікого не злякати –
Мандрує світом той коронавірус клятий,
Отож, три тижні в мене – самоізоляція,
Миття рук милом щогодини – своєрідна вакцинація,
А потім – поза на тахті горизонтальна
І – телевізор з його світом віртуальним
Мине три тижні – через гіподинамію
Буде часткова м’язів атрофія
А на додачу – те, про що навряд чи мріяв:
Шикарна жирова печінки дистрофія,
І дискінезія шляхів усяких жовчних дасться чути,
Ага, ще б про задишку й аритмію не забути
Живіт уже звисатиме з штанів, обвиснуть щоки,
А, може, карантин собі зробити на пів року?
Тоді, мабуть, на гору сала я перетворюся,
Та від коронавірусу вже точно вбережуся.
Ігор Дуда