Житель Львівщини, скориставшись тим, що власник торгового закладу був зайнятий обслуговуванням інших клієнтів, викрав лампадну олію, дерев’яний хрест та інше майно.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції із заявою звернувся приватний підприємець із Почаєва. Чоловік заявив, що з його крамниці церковної атрибутики невідома особа викрали товар. Крадіжку потерпілий помітив, переглядаючи відео з камер спостереження, які встановлені в торговому закладі.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився житель Львівської області, 1984 року народження, котрий зізнався у скоєному та повернув крадене.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.