“Загинув за кожного з нас”: на Тернопільщині попрощалися із Героєм Віталієм Гринчуком. ФОТО

У Гусятинській громаді прощалися з Героєм Віталієм Гринчуком.

Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого захисника, мужнього земляка, який боронив українську державу від російського окупанта.

Вчора у смт. Гусятин прощалися із Героєм Віталієм Гринчуком, солдатом, який помер від важких поранень, отриманих у бою. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці відбулася прощальна літургія за військовослужбовцем, а опісля – церемонія поховання.

Щоб попрощатися з Віталієм Гринчуком та провести його в останню путь зібралося декілька сотень людей. Неймовірний сум та сльози на очах були у присутніх, оскільки він загинув за кожного з нас та за майбутнє України.

“Кожен мешканець Гусятинської громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Віталія Гринчука!

Низький уклін і велика шана… Рідним щирі співчуття! Царство небесне захиснику!

Пам’ять про Віталія назавжди залишиться в наших серцях! Герої не вмирають!”, – ідеться у дописі на сторінці Гусятинської громади.