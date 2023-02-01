Вчора Бучацька громада прощалась із 36-річним захисником Олександром Гуртовенком.

Про це повідомили на сторінці громади.

“Люблячий син, турботливий чоловік і батько, добрий брат, надійний друг, щирий патріот України.

Він свідомо обрав для себе непростий шлях воїна і влітку 2022 року пішов захищати Україну та її народ, мир на українській землі, спокій у рідній домівці, безпеку своєї родини.

За час служби пройшов навчання за кордоном.

Два місяці тому Олександр приходив у відпустку. Воїн безмежно радів зустрічі з рідними і близькими. Але спішив знову повернутися на фронт, щоб боротися з ворогом.

Сашко любив свою сім’ю і родину, друзів і побратимів, любив Україну і Бога… За них й загинув.

Загинув за кожного з нас.

Нічим не розрадити рідних та близьких Героя, загиблого у пеклі війни, у якого попереду мало бути довге і щасливе життя.

Плачемо і сумуємо разом з ними.

Вічна шана та пам’ять Олександрові”.