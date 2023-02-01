Вчора Бучацька громада прощалась із 36-річним захисником Олександром Гуртовенком.
Про це повідомили на сторінці громади.
“Люблячий син, турботливий чоловік і батько, добрий брат, надійний друг, щирий патріот України.
Він свідомо обрав для себе непростий шлях воїна і влітку 2022 року пішов захищати Україну та її народ, мир на українській землі, спокій у рідній домівці, безпеку своєї родини.
За час служби пройшов навчання за кордоном.
Два місяці тому Олександр приходив у відпустку. Воїн безмежно радів зустрічі з рідними і близькими. Але спішив знову повернутися на фронт, щоб боротися з ворогом.
Сашко любив свою сім’ю і родину, друзів і побратимів, любив Україну і Бога… За них й загинув.
Загинув за кожного з нас.
Нічим не розрадити рідних та близьких Героя, загиблого у пеклі війни, у якого попереду мало бути довге і щасливе життя.
Плачемо і сумуємо разом з ними.
Вічна шана та пам’ять Олександрові”.