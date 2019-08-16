Трагічний випадок стався 12 серпня в околицях Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі.

Під час будівельних робіт на розширенні водосховища Желязний Мост загинув молодий чоловік, — повідомляє повідомляє Upmp.news з посиланням на In Polandwww.

Як було встановлено — поблизу двох вантажних автомобілів перебували українці віком від 25 до 38 років. За словами правоохоронців, у якийсь момент, з незрозумілих причин, один з вантажних мерседесів скотився вниз і наїхав на працівника. Медики, якф прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

Загиблий 25-річний чоловік — уродженець міста Чорткова, на Тернопільщині, Андрій Савчук, який воював в зоні АТО в складі 54 бригади.

Відповідне повідомлення з’явилося в місцевій групі «Чортків та Тернопільщина», повідомляє «Ternopil24».

«Вчора в Польщі загинув у 25 років Савчук Андрій, який пройшов АТО у 54 бригаді з позивним «САВА». Вічна тобі память !!! …» – зазначив його знайомий Володимир Сітовський.