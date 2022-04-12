“Загинув у бою, як гідний син своєї землі”: війна забрала життя ще одного захисника з Тернополя

У боях за Україну загинув ще один тернополянин – боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Володимир Брода.

Трагедія сталася в суботу, 9 квітня. Завтра, 13 квітня, о 12-й годині Героя проведуть в останню земну путь. Про це повідомила у Фейсбуці Олена Кирилів.

“Володя був мужнім воїном і патріотом. Служив у 44-їй окремій артилерійській бригаді, був учасником АТО, останній рік захищав Україну у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув у бою, як гідний син своєї землі! Вічна пам’ять Герою!”.