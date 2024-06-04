Загинув ще в лютому: чергова трагічна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину

Жорстока війна з рашистами забрала життя ще одного захисника з Борщівської громади. Боєць загинув ще в лютому, але офіційно підтвердилося це лише тепер.

Про це сьогодні повідомив другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, в ході виконання бойового завдання 12 лютого на Донеччині загинув солдат Володимир Стецишин, 1985 року народження, уродженець села Глибочок.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!”.