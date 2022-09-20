Загинув ще у березні: стало відомо про долю 21-річного бійця з Тернополя, якого вважали зниклим безвісти

Знову гірка новина. Сьогодні стало відомо про загибель ще одного Героя з Тернополя – Тараса Леня.

Тарас став на захист України у перші дні після повномасштабного вторгнення російських військ. Про його долю тривалий час не було відомо – юнака вважали безвісти зниклим. На жаль, нині підтвердилося найгірше. Виявилося, що Тарас Лень загинув ще у березні в запеклих боях з окупантами у Київській області.

“Ще одна важка звістка. Лень Тарас Іванович (19.07.2000 р. н.), який вважався зниклим безвісти, загинув на Київщині у березні 2022 року. Співчуваємо рідним юного Героя! Вічна пам’ять!”, – написав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель ще одного Героя з Тернополя – Віктора Яцуника.