Загинув 37-річний військовий, уродженець Тернопільщини – Василь Долинський.

Про смерть військового у мережі Фейсбук повідомила користувачка Ольга Бенч, пишуть Тернополяни.

“R.I.P Слава Герою! Василь Петрович Долинський. 6.01.1985-18.04.2022. Василь загинув від рук ворога у Попасній 18.04.2022. На війні боровся разом з двоюрідним братом і загинув на його очах. Його дідусь, бабуся, тато і мама це лемки, які проживали в селі Гутисько, на Бережанщині. Син Олі і Петра Долинського. Внук Ганни Долинської, з дому Шалайда. Згодом батьки Василя переїхали до Немирова, на Львівщину”, – відзначила Ольга Бенч.

22 квітня громада Немирова, друзі, родичі, побратими провели в останню дорогу – Василя Петровича Долинського.

Світла пам’ять та співчуття рідним та близьким Героя!