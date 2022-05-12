Загинув на “нульовій” позиції: Тернопільщина втратила ще одного захисника

Захищаючи рідну Україну загинув Сергій Степанюк із села Дзвиняча Вишнівецької громади.

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

Трагедія сталася 10 травня в районі населеного пункту Павлівка Донецької області (“нульова” позиція на фронті). Відомо, що боєць загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

“Сергій Степанюк народився у 1979 році у м. Луцьк. З 2000 року проживав у селі Дзвиняча. Був чудовою людиною, люблячим чоловіком і батьком. В померлого залишилися дружина, мати, троє дітей, внук.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають, вони стають янголами і продовжують оберігати свою землю з небес!”, – повідомляють у громаді.