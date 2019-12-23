У Кременці під колесами автомобіля загинув місцевий житель.

Як повідомляють у поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 грудня близько 18:23. Повідомлення про автопригоду надійшло на лінію”102″ від диспетчера бригади швидкої допомоги. Він заявив, що в Кременці водій автомобіля BMW-520 збив пішохода.

Чоловік переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. В результаті удару потерпілий – житель райцентру, 1959 року народження, від отриманих травм загинув на місці події.

Кермувальник попередньо тверезий.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.