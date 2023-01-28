Дорожньо-транспортна пригода за участю іномарки Nissan Qashqai трапилася в п’ятницю, 27 січня. Повідомлення про подію надійшло від чергового рятувальної служби.
На місце події, виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що водій іномарки, рухаючись по автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в межах села Колодно Збаразької територіальної громади, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на нерухому перешкоду – бетонну опору. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці події.
Відомості про ДТП слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.