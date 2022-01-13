Молодий чоловік загинув під час валки дерев.

На лінію 102 надійшло повідомлення від лісничого про те, що 12 січня близько 13.15 в лісовому масиві поблизу села Більче-Золоте в ході планової рубки насаджень під час валки дерев стовбур впав на 35-річного лісоруба. Від отриманих травм чоловік помер.

Виїхавши на місце події, поліцейські оглянули територію, де сталася подія, опитали очевидців. Зі слів колег загиблого, молодий чоловік уже тривалий час працював у лісовому господарстві, був досвідченим лісорубом.

За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.