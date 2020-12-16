Трагедія сталася в селі Угринів Підгаєцького району. 24-річного чоловіка затиснув страхувальний шнурок та обрізане гілля ясена.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної служби про те, що в селі Угринів після спроб реанімації було констатовано смерть молодого чоловіка. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 24-річний житель села Угринів, обрізаючи на власному обійсті дерева, не втримався під час падіння гілля й повис на страхувальному шнурку, а зверху його затиснули обрізки.

Тіло загиблого відправлено в морг для проведення розтину. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.