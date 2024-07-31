Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину з фронту. Підтвердилася загибель захисника Володимира Краківського.
Як повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк, життя бійця обірвалося ще 10 вересня 2022 року під час проведення штурмових дій в районі населеного пункту Веселе Харківської області. До сьогодні чоловік вважався зниклим безвісти.
Володимир Краківський проживав у Козовій. Йому було 45 років.
“Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира.
Вічна пам’ять і слава нашому Захиснику”, – ідеться у зверненні очільника громади.