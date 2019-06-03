Вісімсот сорок чотири дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернополя та області від початку 2019 – го року. У ста шістдесяти трьох аваріях постраждали люди.

Невтішна ситуація залишається і зі смертністю на дорогах. В аваріях загинула 31 особа, 216 учасників дорожнього руху отримали травми, повідомляють у поліції.

На Тернопільщині впродовж тижня, з 27 травня по 2 червня, працівники поліції зареєстрували 32 автопригоди, у яких п’ятеро людей загинуло, а четверо з травмами потрапили до лікарні.

Нагадаємо, що четверо людей загинуло в аварії на Збаражчині 30 травня. Там не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200. Троє пасажирів померли на місці нещастя, ще один через дві години у лікарні. Водій легківки наразі в реанімації.

Ще одна автопригода з летальним наслідком трапилася 1 червня близько шостої години ранку в селі Скорики Підволочиського району. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля HYUNDAI Elantra, рухаючись автодорогою сполученням Збараж – Підволочиськ на повороті почав обганяти автобус, а далі спробував повернутися на свою смугу. Проте висока швидкість та різкий маневр кермом вправо виявилися несумісними.

Іномарка виїхала за межі проїзної частини та перекинулася. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, жителька Підволочиська, 1955 року народження, від отриманих травм загинула на місці події. Попередньо водій тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху , що спричинили смерть. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними. Проте не до всіх це доходить і дехто продовжує «гратися» своїм та чужим життям, не поважає колег-водіїв, не задумується над наслідками своїх дій. І дуже прикро, що свою помилку усвідомлюють здебільшого інколи занадто пізно.

Водії, пильнуйте за дорогою, коли ви за кермом. Пішоходи, дотримуйтесь правил дорожнього руху та навчайте цього дітей! Тільки разом можна припинити загибель сповнених життя і сил людей.