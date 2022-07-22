20 липня, виконуючи бойове завдання, на фронті загинули патрульні Василь Павельєв і Олег Волошин.
Про важку втрату повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільщини.
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“20 липня загинули наш друзі та колеги — патрульні Василь Павельєв і Олег Волошин
Загинули, виконуючи бойове завдання, захищаючи Україну.
Усміхненими, позитивними, відповідальними, справжніми — такими ми завжди їх пам’ятатимемо.
Порядні та мужні чоловіки, відважні воїни, які любили життя і загинули, аби всі ми могли жити у вільній Україні.
Цієї втрати ми не забудемо та не пробачимо нашим ворогам!
Спіть спокійно, друзі!
Дякуємо вам за мирне небо!”, – ідеться у повідомленні.
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