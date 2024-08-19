Сьогодні, 17 серпня, в Тернополі попрощалися із двома військовослужбовцями 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Андрієм Печенюком і Павлом Бевхом.

Про це Суспільному повідомив пресофіцер бригади Юрій Кульпа.

За його словами, бойові побратими загинули 12 серпня 2024 року під час виконання завдання на Харківщині:

“Павло Бевх народився 15 липня 1967 року, був головним сержантом — командиром відділення інженерно-саперного взводу 82 батальйону 105 бригади тероборони. А старший сапер інженерно-саперного взводу 82 батальйону Андрій Печенюк 9 липня 1972 року”.

“Прощалися із загиблими зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Вони — патріоти, від початку повномасштабного російського вторгнення до останнього подиху боролися за Україну, загинули за неї, як справжні герої. Такими назавжди залишиться у нашій пам’яті, а їхні імена навіки будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності”, — розповів Юрій Кульпа.