Трагічно обірвалося життя сімейної пари, яка поспішала на весілля до родичів. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.

Про це повідомляє Голос з посиланням на прес-службу поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 липня неподалік села Неліпино Свалявського району, що на Закарпатті. З незрозумілих причин водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу. В результаті відбулося зіткнення «лоб в лоб».

Водій автомобіля та двоє пасажирів загинули одразу. Водій фури ледве уникнув смерті: вантажівка злетіла в кювет і загорілася, 26-річний хлопець ледве встиг вискочити з кабіни.

Відомо, що в ДТП загинуло подружжя Соломчуків з села Панівці Борщівського району. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, наразі тривають слідчі дії.