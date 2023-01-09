Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися на автошляхах Тернополя та області впродовж 7-8 січня. Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення бригада екстреної меддопомоги госпіталізували чоловіка, 1989 року народження. Його 7 січня близько 17:30 на Микулинецькій у Тернополі збив водій автомобіля Volkswagen Tiguan.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий переходив проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту 8 січня в селі Великий Ходачків.

За попередньою інформацією, 71-річна жителька Тернополя вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу. І як результат – потрапила під колеса Volkswagen Toureg. Травми пенсіонерки виявилися несумісними із життям. Вона загинула на місці події.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.