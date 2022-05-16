Аварія трапилася 15 травня на дорозі «Глинна – Медова – Будилів».

Як повідомили у поліції, водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та допустив з’їзд із проїзної частини. Після цього маневру автівка перекинулася.

В результаті аварії пасажир – дівчинка, 2006 року народження, загинула на місці події. Двадцятирічного водія госпіталізували до лікарні. Попередньо він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Ще трьом пасажирам надавали меддопомогу. Кермувальника затримали відповідно до статті 208 КПК.