11 грудня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Байківці, не розминулися дві іномарки.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen Jumpy, виконуючи поворот ліворуч, не надав дорогу AUDI-80.

В результаті удару кермувальник AUDI, житель Збаразького району, 1972 року народження, від отриманих травм помер на місці події. Двох його пасажирів госпіталізували до лікарні. Доправили до медзакладу і потерпілу з іншого авто. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.