Загиблий і троє травмованих: жахлива аварія на Тернопільщині

У селі Шибалин Бережанської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області, передає Суспільне.

Повідомлення про аварію до рятувальників надійшло 24 жовтня о 1:24. Водій автомобіля Mitsubishi, не впоравшись з керуванням, злетів у кювет. Авто перекинулося на дах. В автівці перебували четверо людей. Троє з них отримали травми, одна людина загинула на місці події.

Одного з пасажирів і водія госпіталізували працівники швидкої допомоги. Обставини події з’ясовують правоохоронці.