Аварію з летальними наслідками зареєстрували правоохоронці на Теребовлянщині п’ятого січня. Між селами Семенів та Зеленче зіткнулися ВАЗ-2107 та Daewoo Lanos.

Як повідомляють у поліції, водій Daewoo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з іншою легківкою. В результаті удару один із пасажирів ВАЗу, житель села Ласківці, 1973 року народження, отримав травми несумісні з життям.

Ще двох пасажирок з ушкодженнями та переломами госпіталізували до лікарні. Потрапив до реанімації і водій з Daewoo.