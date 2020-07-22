Одна людина загинула, двоє травмовані – такий результат дорожньо-транспортної пригоди в Козівському районі. Аварія трапилася 22 липня близько 2 години ночі.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців від лікаря бригади швидкої допомоги. Медик розповів, що на дорозі між селами Городище та Золотники аварія зі смертельними наслідками.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ 21063 не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Автомобіль перекинувся, а його кермувальник, 40-річний житель села Купчинці Козівського району, загинув. Двох пасажирів з тяжкими травмами медики доправили до лікарні в Козову.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.