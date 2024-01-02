Загиблий і четверо травмованих: наслідки ДТП у перший день року. ФОТО

Одна людина загинула, а четверо отримали травми – наслідки трьох аварій у перший день нового року. Серед потерпілих і дворічна дитина.

Про автопригоду з потерпілими на лінію “102” повідомив очевидець. Невідомий сказав, що між селами Товсте та Поділля у кюветі автомобіль і там заблоковані люди.

На місце аварії виїжджали працівники поліції та рятувальники. У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля “ВАЗ-2104” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього автівку відкинуло в кювет і вона врізалася в дерево. Водія та його двох пасажирів деблокували рятувальники, а бригада швидкої доправила до лікарні.

Про перевернутий трактор на польовій дорозі та чоловіка без ознак життя поліцію повідомив староста села Вербів. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП встановила, що чоловік, керуючи трактором марки “Зубр”, не впорався з керуванням. Як наслідок – техніка перекинулася та смертельно травмувала водія.

З тілесними ушкодженнями до лікарні після аварії потрапила і дворічна дитина. На щастя, її травми виявилися легкими й після надання меддопомоги дитину з батьками відпустили додому.

Малолітня потрапила в автопригоду, яка трапилася в Тернополі близько 20:30. Слідчі встановили, що водій автомобіля “Peugeout 2008”, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем марки “BMW 530d”. У результаті удару “BMW” відкинуло на іншу смугу і він врізався в “Volkswagen Jetta”. Дитина була в салоні “Peugeout”.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.