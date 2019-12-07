Одна людина загинула, а четверо з травмами потрапили до лікарні – такі результати трьох дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Тернопільської області 5-го грудня.

Зокрема, під колеса автомобіля потрапив пенсіонер у Чорткові, який переходив дорогу у невстановленому місці. Його, з переломом стегна, госпіталізували, повідомляє ІНТБ.

В Борщеві ж зіткнулися дві іномарки, водійка однієї з них потрапила у лікарню із забоями та підозрою на перелом ребер.

Смертельні ж наслідки мала аварія поблизу Озерної, Зборівського району. Там водій VOLKSWAGEN TRANSPORTER виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з “ЗАЗ 110557”, внаслідок чого кермувальник останньої потрапив у реанімацію, а його пасажир загинув на місці події.