Капітану Олександру Корпану посмертно присвоїли звання Герой України з відзначенням орденом «Золота Зірка».

Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента України, повідомляють Т1 Новини.

Нагадаємо, Олександр Корпан, родом з Підгаєччини, загинув 2 березня в російсько-українській війні. Був командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї у 299 бригаді тактичної авіації імені генерала Василя Никофорова.

Всього Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” 14-м військовослужбовцям, шістьом із них– посмертно.