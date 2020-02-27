У дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Ланівецького відділу Кременецької місцевої прокуратури Михайло Карпець.

Як зазначає поліція, аварія трапилась близько дев’ятої години ранку на автодорозі Тернопіль-Ланівці. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, неподалік села Синява Збаразького району, не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Транспорт врізався в зустрічне авто, після чого злетів у кювет.

На момент ДТП в автомобілі знаходився Михайло Карпець.

Детальніше про трагедію – в сюжеті ІНТБ.