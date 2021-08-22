Пожежа післяжнивних залишків сталася у селі Стриївка Збаразької громади. Вогонь охопив площу понад 1 гектар. Зупинили поширення стихії рятувальники.

Як повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа, такі пожежі наприкінці літа почастішали. Щоб позбутися післяжнивних залишків, люди підпалюють їх. Втім, нерідко це призводить до пожеж.

«Черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідовано пожежу післяжнивних залишків на площі 1 га, що виникла на полі в селі Стриївка Збаразької територіальної громади Тернопільського району. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. На жаль, пожежі післяжнивних залишків у цей період – не рідкість».

Попередньо така пожежа сталася у селі Осівці Бучацької громади. Рятувальники виявили кілька осередків горіння післяжнивних залишків. Вони наголошують – спалювання стерні не лише шкодить навколишньому середовищу, а й загрожує життю.