Навіть смертельна загроза, що нависла над всім світом, не змушує багатьох начебто з виду Homo sapiens стати обачнішими, обережнішими і дисциплінованішими.

Розумні вимоги влади нерідко ігноруються – чи то через дурну браваду, чи через явну недооцінку небезпеки. Погано і те, і друге, і єдина слабенька втіха для нас, українців: так чинять і країнах цілком цивілізованої Європи.

Приміром, гравець французького “Монако” іспанець Сеск Фабрегас різко розкритикував жителів Франції за їхню легковажну поведінку під час пандемії. Він розповів, як одного разу йому довелося піти в супермаркет за продуктами. Те, що він там побачив, зовсім йому не сподобалося. Більшість людей були без масок і рукавичок. У відділ овочів і фруктів вони обслуговували себе самі, довго перебираючи плоди не користуючись при цьому рукавичками.

“Франція запізно отямилася, і це може мати важкі наслідки”, – резюмував Фабрегас.

Тим часом з Італії, яка небагато чим відрізняється від Франції в плані легковажності, надійшла втішна звістка: форвард “Ювентуса” Пауло Дібала, у якого теж був виявлений коронавірус, повідомив, що його справи пішли на краще. “Почуваюся значно здоровішим, хоча ще декілька днів тому в мене були серйозні симптоми: коли намагався щось робити чи тренуватися, відчував якусь важкість. Вистачало п’яти хвилин навантажень, щоб було зрозуміло, що робити нічого не можу… Я швидко втомлювався, боліли м’язи, однак тепер все вже значно краще, можу рухатися, ходити і тренуватися”, – розповів аргентинець.

В Італії, яка найбільше постраждала від COVID-19, наразі не хочуть відмовлятися від догравання чемпіонату і готові проводити матчі навіть в серпні. “Відміна всього сезону стане моєю особистою поразкою. Ми зробимо все, щоб дограти чемпіонат”, – сказав президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна. Однак йому заперечує президент “Сампдорії” Массімо Ферреро. Не дивно – по клубу з Генуї коронавірус “пройшовся” особливо старанно, вивівши з ладу більше 10 гравців. “Сезон треба закінчувати зараз і забути про нього. … Давайте думати вже про новий сезон, а не про цей. Скудетто? Знаю, що це не сподобається президенту “Лаціо”, але треба залишити все як є, з командами на тих позиціях, що тепер”, – зазначив він. “Лаціо” справді може бути прикро: якщо сезон завершиться без догравання, то чемпіоном буде оголошено “Ювентус”, який випереджає римлян на 1 очко.

Своєю думкою про нинішню ситуацію поділився і головний тренер збірної України Андрій Шевченко. “Я зараз в Лондоні, з сім’єю – повідомив він, – справді тривожний час, і ми всі хвилюємося за майбутнє… На жаль, пандемія коронавірусу – це наче снігова куля, найближчим часом дуже добрих новин не буде, тому треба налаштовуватися на важкі часи… Бачимо, як усе відбувається в Італії, і до цієї проблеми треба ставитися значно серйозніше, ніж, як можна бачити, до неї нині ставляться багато людей”.

Між тим, УЄФА, здається, таки схильна бачити недалеке майбутнє у рожево-оптимістичних барвах і рекомендує дограти національні чемпіонати до 15 липня. Їх планується догравати в пришвидшеному режимі, проводячи матчі в червні кожні 3-4 дні. А потім, також за прискореним графіком, зіграти матчі play off Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Вони, за задумом УЄФА, можуть відбутися в другій половині липня. Втім, навряд чи варто сприймати ці дати як остаточні – декілька днів тому УЕФА вже, було, встановила фінали Ліги Європи і Ліги чемпіонів, відповідно, на 24 і 27 червня. У європейському футболі, як і в усіх інших сферах життя, нині з’явився грізний і невблаганний “коректор” і “адміністратор”…

Ігор Дуда