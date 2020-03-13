Зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 11 березня.

Начальник фінансового управління Надія Кучер зазначила, що видаткова частина бюджету збільшується на 51 мільйон 265,5 тисяч гривень. Відбувається зростання витрат за рахунок збільшення дохідної частини на 7 мільйонів 527,2 тисяч гривень, за рахунок вільних залишків, як по загальному фонду, так і по загальному фонду, за рахунок вільних залишків по різних субвенціях станом на перше січня 2020 року.

Кошти будуть розподілені між управліннями залежно від потреб. Найбільше традиційно піде на галузі освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства. Так, на галузь охорони здоров’я передбачено виділити майже 11 мільйонів гривень.

– Міським лікарням направляється 6 мільйонів 847,4 тисячі гривень, – розповіла Надія Кучер. – З них на поточний ремонт санвузлів 2 мільйони 300 тисяч. Для лікарні швидкої допомоги на підведення системи кисню, захисні костюми і медпрепарати – 500 тисяч гривень, на апарат штучної вентиляції легень – 799 тисяч, на виготовлення проектно-кошторисної документації відділу невідкладної медичної допомоги – 260 тисяч, модернізацію вентиляційної системи в інфекційному відділенні – 130 тисяч. Кошти передбачаємо і дитячій лікарні: на капремонт поліклініки по Федьковича,16 – 190 тисяч гривень, на підведення системи кисню – 98 тисяч, на придбання електрокардіографу – 97 тисяч, також є кошти передбачені на придбання захисних костюмів. Другій міській лікарні передбачаємо 500 тисяч на виготовлення проектно-кошторисної документації. Також медичні заклади одержують субвенцію із ОТГ, ці кошти будуть спрямовані на виплату зарплати, на медикаменти і харчування. Сума таких субвенційних коштів становить 1 мільйон 443,4 тисячі гривень. Крім того, з міського бюджету на придбання засобів індивідуального захисту пропонується направити 500 тисяч гривень. Виділяємо кошти на ремонт санвузлів в амбулаторіях – 80 тисяч гривень, в стоматполіклініках – 280 тисяч, стоматполіклініці на ремонт дитячого відділення по вулиці Стадникової направляється 180 тисяч гривень, на ремонт санвузлів у закладах первинної медичної допомоги – 300 тисяч. На програму придбання інсуліну передбачено 3 мільйони 325,9 тисяч гривень, в тому числі за рахунок міського бюджету 2 мільйони і за рахунок залишку субвенції 1 мільйон 325,9 тисяч гривень. За рахунок цільових фондів на придбання противірусних препаратів закладено 75 тисяч гривень, на придбання засобів індивідуального захисту – 188 тисяч гривень. В цілому на захист та лікування від коронавірусу закладам охорони здоров’я передбачено 2 мільйони 577 тисяч гривень.

Пропоновані зміни до бюджету, в тому числі в галузі охорони здоров’я, мають ще розглянути та прийняти на сесії Тернопільської міської ради 13 березня.

Ольга Трач