Оперативний штаб створили на Тернопільщині, щоб протидіяти поширенню коронавірусу. Такої інфекції в Україні наразі не виявлено, втім, є великий ризик її поширення.

Кількість хворих у світі сягнула вісімдесяти тисяч, тридцять тисяч з них одужали, близько трьох тисяч осіб померло.

Технічної можливості для діагностики коронавірусу на Тернопільщині немає, – повідомив на прес-конференції начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Наразі його можуть ідентифікувати лише шляхом виключення грипу.

«Тестери для діагностики коронавірусної інфекції отримали прикордонні регіони, оскільки в них більший ризик поширення, а також Київ. Хоча в Україні за результатами останніх досліджень випадків інфекції не підтверджено. У разі необхідності в нашому регіоні готові надати допомогу хворим коронавірусом. Визначено дві госпітальні бази: лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня, а також бригади екстреної медичної допомоги».

Додамо, коронавірус спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей та може передаватися від людини до людини. Цей вірус уперше був ідентифікований під час розслідування спалаху в м. Ухань і став причиною епідемії із важкими ускладненнями і високою смертністю. Вірус належить до родини коронавірусів і ще недостатньо вивчений. Він передається при контакті з хворим через краплі слини чи немиті руки, при вживанні сирих продуктів тваринного походження, якщо вони враженні вірусом; симптоми нагадують грип.

Софія Романська