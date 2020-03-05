Профілактику коронавірусу проводять у громадському транспорті Тернополя, на автобусному та залізничному вокзалах.

Про це повідомляє Суспільне.

На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували – повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук. За його словами, першого березня у Тернополі медики запідозрили коронавірус у 2-річної дитина. Цей діагноз не підтвердили, дитина хвора на грип Б.

В Україні лабораторно підтвердили один випадок коронавірусу. Захворів чоловік у Чернівцях – повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Також він розповів, що зараз в Україні коронавірусну інфекцію підозрюють у 6 осіб.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вчора на 19 годину на коронавірус завхоріли понад 96 тисячі осіб у майже 85 країнах світу. Від вірусу померли понад 3000 осіб, вилікувалися понад 51 тисяча.