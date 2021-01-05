Зловмисник незаконно оформив кредит на свого родича та заволодів його грошима. Злодійські наміри чоловіка викрили співробітники поліції.

Потерпілий, 40-річний житель райцентру, дізнався про аферу лише після того, як йому почали надходити смс-повідомлення про вимогу сплатити заборгованість за кредитним договором. За допомогою звернувся до працівників районного відділення поліції.

Правоохоронці встановили обставини події та з’ясували, хто і яким чином незаконно загнав потерпілого у боргову яму. У протиправному викрили родича заявника – 34-річного жителя Бучача.

З’ясувалося, зловмисник, маючи копії документів потерпілого, оформив на нього онлайн кредит та упродовж двох місяців викрадав кредитні кошти з банківської картки родича. Загалом незаконно привласнив майже 30 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.