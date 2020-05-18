Загін тернопільських поліцейських відправився на ротацію у Луганську область. Правоохоронці замінять своїх колег, які вже три місяці несуть службу на Східній Україні.

Поблагословили дорогу загону поліцейських священики. Також попрощатися із правоохоронцями прийшли їхні рідні та друзі.

“На ротацію у Луганську область поїхали тридцять поліцейських. Це друга ротація на схід цього року. Два місяці поліцейські перебуватимуть в бойових умовах, – тому дотримання законності та дисципліни – найперша і найголовніша вимога. Сподіваюся, ви будете вести себе достойно, адже за цією поведінкою жителі сходу судитимуть загалом про Тернопільщину”, – наголосив начальник головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

Додамо, перед відправлення на схід поліцейських протестували щодо коронавірусу. За результатами досліджень, правоохоронці здорові. Вони перебуватимуть на Східній Україні упродовж двох місяців.

Софія Романська