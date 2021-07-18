Загальнонаціональна проща до Зарваниці проходить на Тернопільщині. До Марійського духовного центру прибув Блаженніший Святослав. Він очолить святкову літургію у неділю.

Цьогорічне паломництво присвячене 425-річчю проголошення Берестейської Унії та молитві за мир в Україні. До Зарваниці вирушили сотні прочан з різних регіонів України, а також закордону.

“Через карантин паломницька хода з Тернополя була розділена на декілька груп: частина паломників вирушила з Архикатедрального собору, інша частина з храму Йосафата на масиві Дружба. Інші парафії поодиноко долучаються. Паломники вирушили з різних місць. Найважливішим моментом є сама хода, це час для побудови стосунків живої церкви. Прибувши до Зарваниці на паломників чекає традиційна програма, це богослуження, нічна молитовна програма для молоді, зустріч блаженнішого Святослава з молоддю, хода зі свічками, божественна літургія”, – зазначив священник УГКЦ Роман Демуш.

До слова, Марійський духовний центр «Зарваниця» є одним із найбільших відпустових місць Католицької Церкви. Сам же собор Зарваницької Божої Матері має статус малої базиліки, куди на прощі щороку приїжджають віряни не лише з України, а й з усього світу.