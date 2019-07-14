Сьогодні, 14 липня, Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, очолив Божественну Літургію на чудотворному місці відпустового центру «Зарваниця», яка стала духовною кульмінацією Загальнонаціональної прощі до с. Зарваниця (Тернопільщина) з нагоди 30-тиліття виходу УГКЦ з підпілля.

Предстоятель УГКЦ заніс молитву до Престолу Всевишнього Бога за мир в Україні та подякував за численних сповідників віри, завдяки яким УГКЦ вистояла у часи переслідувань, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Десятки тисяч паломників долучилися до соборної молитви за участю високодостойних гостей: Його Високопреосвященства Яна Граубнера, архиєпископа та митрополита Моравії (Чеська Республіка), першого секретаря Апостольської Нунціатури в Україні монсеньйора Йозефа Грека, Його Преосвященства Стефана Зекорна, єпископа-помічника дієцезії Мюнстер у Німеччині, Його Преосвященства Віталія Кривицького, ординарія Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ, Його Преосвященства Леона Дубравського, ординарія Кам’янець-Подільської дієцезії РКЦ, членів Синоду єпископів УГКЦ.

У Богослужінні взяли участь вірні з різних куточків України та з-за кордону, прибули чисельні паломницькі групи з Європи (Італії, Франції, Данії, Чехії, Словаччини, Польщі), Росії та Казахстану, Сходу України та Криму, близько 200 священиків та представники влади. Значна частина вірних ішла до Зарваниці пішки. Найбільша група, близько 1500 осіб, традиційно здійснила пішу прощу від Архикатедрального собору УГКЦ Тернополя. Найбільше часу у дорозі провели прочани з Хмельницького деканату Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ: до Зарваниці вони йшли 5 днів. Ішли здебільшого молоді люди, інші – приїхали на автобусах, автомобілях та велосипедах.

Традиційно у перший день прощі відбулася зустріч з молоддю і багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця.

«Коли людина слухає Бога, то впускає силу Творця у своє життя, – наголосив Блаженніший Святослав у проповіді. – Сьогодні Євангелія благовістує нам про присутнього між нами Ісуса Христа, нашого Спасителя і Цілителя», – зауважив Предстоятель і додав, що людина зараз неймовірно потребує Бога, бо важливо жити у цілісності і єдності зі собою та Всевишнім. Глава Церкви акцентував свою проповідь на епізоді зі Святого Писання про діалог Ісуса і римського сотника. Він звернувся до Ісуса за допомогою, але не для себе, а для свого страждаючого слуги.

«Бог каже усім нам: мало слухати, потрібно слухатися. Треба почуте Слово перетворити на мірило й правило свого життя. Ба більше, варто підкорити свої життєві рішення та вчинки животворящій силі так, як у війську солдат виконує накази свого воєначальника, а слуга – накази господаря», – вважає проповідник.

Віра приходить від слухання. Ми повинні поставити собі питання, чи ми чуємо те, що слухаємо? І кого ми слухаємо? Адже сучасній людині все важче зрозуміти, кого ж слухати у такому інтенсивному інформаційному вимірі.

«Сьогодні Христос нам промовляє: слухайте того, хто вас сотворив; хто є господарем вашого життя; хто приходить до вас, щоб відновити усі ваші сили. Він є джерелом вашого життя і відродження», – переконаний архиєрей.

За його словами, прекрасним прикладом слухання і послуху є постать Діви Марії, яка є нашою «учителькою віри». Варто зазначити, що духовний лідер греко-католиків подякував Богородиці за 30 років свободи Церкви і народу.

«Люди слухалися Бога, жили згідно своєї віри навіть тоді, коли за це потрібно було терпіти. І диво сталося. Можливо, вони тоді не знали як саме, але це сталося, – ми отримали визволення, – промовив Глава УГКЦ. – Ті люди, які тепер хочуть відбудувати імперію зла (СРСР), і зараз не можуть цього нам забути. Ми дякуємо Богородиці та усім нашим вчителям християнської віри за те, що навчили нас слухати Бога і слухатися Його заповідей, бо тоді чудо стає можливим».

Блаженніший Святослав говорив також і про дострокові парламентські вибори, які повинні відбутися 21 липня 2019 року, оскільки «це ще одна важлива битва за свободу України та її незалежність», тому, «готуючись до неї, звертайте увагу на те, кого ви слухаєте».

«Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце. Я повинен буду захистити ту свободу, яку 30 років тому через віру і як чудо для України дав нам Господь. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами – мусимо захистити, беручи участь у дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голос власного сумління, коли будете робити свій вибір», – наголосив Глава УГКЦ.

Проповідь Блаженнішого Святослава у відеосюжеті: